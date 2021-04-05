Американская Delta Airlines отменила около 100 рейсов из-за нехватки персонала

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Американская авиакомпания Delta Airlines была вынуждена отменить в воскресенье порядка 100 рейсов из-за нехватки сотрудников. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В последние несколько дней число пассажиров, воспользовавшихся услугами авиаперевозчика, превысило 1 млн и вышло на значения до начала пандемии коронавируса. На этом фоне компания столкнулась с рядом проблем, который помешал ей отреагировать на увеличившуюся нагрузку. "Команды Delta столкнулись с разнообразными проблемами, включая комплектацию персоналом, большое число проходящих вакцинацию сотрудников, а также пилотов, возвращающихся к активным полетам", - приводит агентство заявление компании, в которой отметили, что у некоторых сотрудников возникли побочные эффекты после вакцинации. При этом в Delta Airlines сообщили, что многие пассажиры, чьи рейсы были отменены, смогли перебронировать свои поездки на тот же день.

Как отмечает агентство, для резкого наращивания своих мощностей компании также пришлось на месяц раньше упразднить практику отказа от заполнения среднего ряда кресел в авиалайнерах. Эта мера была введена в прошлом году, чтобы создать дистанцию между пассажирами, и в Delta Airlines собирались отменить ее в начале мая, когда, по мнению компании, большинство пассажиров получат хотя бы одну дозу вакцины.

Во время пандемии из-за резкого сокращения объема авиаперевозок руководство компании было вынуждено попросить 3 из 20 тыс. бортпроводников уйти в неоплачиваемый отпуск.