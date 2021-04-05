"Известия": просрочка возврата россиянами кредитов в 2021 году выросла на 22%

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Просроченная задолженность россиян по кредитам за последний год выросла на 22% до почти 1 трлн рублей вместо того, чтобы уменьшаться, как это было последние два года. Об этом в понедельник со ссылкой на данные Банка России пишет газета " Известия ".

На 1 марта 2021 года сумма просроченной задолженности по кредитам физических лиц составила 976,1 млрд рублей. Рост показателя за год составил 176 млрд рублей или 22%, указано в данных ЦБ. При этом в предыдущие годы объем просрочки, наоборот, снижался: на начало марта 2020 года в сравнении с предыдущим годом он уменьшился на 1,2%, а в 2019 - на 5%.

В то же время продолжился ежегодный рост объема кредитования россиян: если к 1 марта 2021 года кредитный портфель граждан составил 20,8 трлн рублей, то годом ранее он равнялся 18 трлн рублей. В 2019 и 2018 годах сумма выданных займов составляла 15,3 и 12,4 трлн рублей соответственно.

Рост просрочки по кредитам в последний год связан в том числе и с последствиями пандемии коронавируса, сообщили газете в ЦБ, подчеркнув, что увеличение показателя не выглядит критичным и было не таким значительным, как виделось на пике пандемии. "Избежать развития негативного сценария помогло то, что банки не прекращали кредитовать заемщиков и охотно шли на реструктуризацию задолженности", - объяснили в регуляторе.