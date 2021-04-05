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В России могут ввести новые дорожные знаки для борьбы с превышением скорости

Знаки будут предназначены для контроля скорости на магистралях при сложных дорожных условиях: низкой видимости или гололедице
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Электронные дорожные знаки с переменной информацией и контролем за соблюдением их требований могут появиться на дорогах в России. Это поможет штрафовать водителей, которые не соблюдают скоростные ограничения, действующие в условиях низкой видимости или гололедицы, сообщает портал Autonews со ссылкой на представителей компании - автора разработки "Технологии распознавания".

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Новая технология предназначена для контроля скорости на магистралях при сложных дорожных условиях: низкой видимости или гололедице, пишет издание. Сейчас такую функцию выполняют стационарные знаки, сопровождаемые табличками с изображением грозовых туч, несоблюдение их требований никак не наказывается.

Новый комплекс включает в себя динамические дорожные знаки, корректирующие информацию об ограничениях скоростного режима, а также схему комплексов видеофиксации. В зависимости от погодных условий табло будут транслировать соответствующие знаки ограничения скорости. Первые две камеры будут фиксировать автомобиль при приближении к арке с табло: комплекс замерит его скорость и сделает снимок, на который также попадут знаки переменной информации.

В случае, если водитель не снизит скорость при проезде через комплекс, это зафиксирует вторая камера. "Если водитель не отреагирует заранее и не снизит скорость, это зафиксирует устройство. Камеры могут стоять уже через 30-50 м после арки - ведь автомобилисты должны заранее притормаживать перед знаком, не применять экстренное торможение", - сообщил представитель компании Сергей Кусов. 

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