LG перестанет производить мобильные телефоны

ТАСС, 5 апреля. Южнокорейская корпорация LG Electronics в понедельник объявила о своем уходе с рынка мобильных телефонов. Об этом со ссылкой на отчет компании сообщило агентство Yonhap.

По его данным, решение связано с убыточностью этого бизнеса и высокой конкуренцией.

Как отмечает агентство со ссылкой на источники, компания обсуждала продажу производства мобильных устройств вьетнамской корпорации Vingroup и германскому автоконцерну Volkswagen, но соглашения достичь не удалось.

По информации Yonhap, производство мобильных телефонов LG начало нести убытки в 2015 году, их общая сумма в прошлом году достигла $4,4 млрд.