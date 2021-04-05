{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

LG перестанет производить мобильные телефоны

Такое решение связано с убыточностью этого бизнеса и высокой конкуренцией
© AP Photo/Manu Fernandez

ТАСС, 5 апреля. Южнокорейская корпорация LG Electronics в понедельник объявила о своем уходе с рынка мобильных телефонов. Об этом со ссылкой на отчет компании сообщило агентство Yonhap.

По его данным, решение связано с убыточностью этого бизнеса и высокой конкуренцией.

Как отмечает агентство со ссылкой на источники, компания обсуждала продажу производства мобильных устройств вьетнамской корпорации Vingroup и германскому автоконцерну Volkswagen, но соглашения достичь не удалось.

По информации Yonhap, производство мобильных телефонов LG начало нести убытки в 2015 году, их общая сумма в прошлом году достигла $4,4 млрд.

Теги
Республика Корея
В Японии готовят законопроект о повышении возраста выхода на пенсию
Речь идет о повышении возраста для государственных служащих
Читать полностью