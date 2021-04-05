РБК: данные пожелавших взять кредит в банке "ДОМ.РФ" выставили на продажу

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Злоумышленники выставили на продажу полученные в результате утечки данные граждан, обратившихся для получения потребительских кредитов в банк "ДОМ.РФ". Информацию об утечке изданию РБК подтвердил представитель банка.

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Файл с данными клиентов банка, пишет издание, содержит 104,8 тыс. записей, первые из которых датируются февралем 2020 года, последние - мартом 2021 года. Они могут содержать сумму потенциального кредита, номер телефона и адрес электронной почты в случае минимального заполнения заявки либо полный набор персональных данных, необходимых для оформления кредита: ФИО, дату рождения, сумму и вид кредита, номер телефона, почтовый ящик, паспортные данные, номера ИНН и СНИЛС, домашний адрес, адрес места работы, должность, размер дохода, а также информацию о доверенном лице и другие сведения.

Представитель банка подтвердил изданию факт утечки данных, объяснив ее уязвимостью в дистанционной подаче первичных заявок на кредиты наличными. "В рамках оперативных работ она была в короткий срок устранена, в настоящий момент все системы банка функционируют в штатном режиме", - заверили в организации. Там подчеркнули, что злоумышленники могли завладеть сведениями из первичных заявок с неподтвержденными данными, которые "не позволяют получить доступ к счетам клиентов и производить манипуляции с денежными средствами".

По информации источника РБК на финансовом рынке, об утечке известно Банку России, он ведет проверку.