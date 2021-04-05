В Японии готовят законопроект о повышении возраста выхода на пенсию

ТОКИО, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено внести в парламент законопроекты о повышении возраста выхода на пенсию государственных служащих. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Ёсихидэ Суга.

"Возраст выхода на пенсию нужно повышать, чтобы соответствовать усложняющимся задачам административного управления, - заявил он в ходе дебатов в одной из комиссий нижней палаты парламента. - Мы ведем подготовку к скорейшему внесению соответствующих законопроектов".

Старение и сокращение населения - одна из самых острых социальных проблем Японии. Однако, по официальным данным органов здравоохранения, мужчины в стране сохраняют полную бодрость и способность к работе в среднем до 71 года, а женщины - до 74 лет. Правительство рассматривает пожилых японцев как важнейший трудовой резерв.

В настоящее время пенсии в стране выплачиваются гражданам при достижении 65 лет. Но они имеют право уйти на отдых в любой момент в возрасте с 60 до 70 лет. Выплаты тем, кто сделает это до 65 лет, будут несколько урезаны, а продолжающим трудиться и после 65 лет полагается надбавка. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы увеличить на пять лет официальный возраст выхода на пенсию с повышением соответствующих надбавок.