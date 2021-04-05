"Ъ": правительство разрабатывает концепцию регулирования цифровых экосистем

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ по поручению президента Владимира Путина готовит концепцию регулирования цифровых экосистем, которые, в том числе, развивают Mail.ru Group, Сбербанк и "Яндекс". Документ направлен в том числе на повышение конкурентоспособности российских компаний, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на правительственный документ.

17 марта Минцифры направило IТ-ассоциациям проект документа для подготовки замечаний, сообщили источники издания. В создании концепции также приняли участие ФАС, Минфин и ЦБ.

Концепция разрабатывается по поручению президента от 27 января. Она предлагает ввести в законодательство определения понятий "экосистема" и "цифровая платформа", а также содержит общие положения о необходимости стимулирования поэтапной трансформации цифровых сервисов в цифровые платформы и рынок экосистем.

Проект также описывает регулирование государственных инвестиций в развитие цифровых платформ, координацию их стратегий, принципы налогообложения экосистем, а также порядок их слияний и поглощений. Концепция призвана повысить конкурентоспособность российских компаний и обеспечить благоприятные условия "развития конкуренции для всех участников глобального цифрового рынка", пишет издание.

Подразумевается, что концепция будет реализована в два этапа. Первый этап продлится до 2022 года, в течение этого времени должно быть разработано соответствующее регулирование в рамках федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды", который курирует Минэкономразвития. Второй этап продлится до 2030 года, он будет заключаться в "массовом создании цифровых платформ и их интеграции в экономику".