Кубанские вина со следующего года могут начать экспортировать во все страны Скандинавии

КРАСНОДАР, 5 апреля. /ТАСС/. Начало экспорта вин, произведенных в Краснодарском крае, в страны Скандинавского региона запланировано на следующий год. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта "Экспортный бренд российского вина" Павел Майоров.

"У нас в планах сразу за Финляндией вся Фенноскандия - это Дания, Норвегия, Финляндия, также мы хотим брать в оборот Швецию, Германию - это те страны, на которые мы нацелены в первую очередь, если мы говорим о Европе. Скорее всего, [срок первых поставок -] следующий год ", - сказал Майоров.

Он уточнил, что с Финляндией уже удалось проработать вопрос с закупкой российского вина государственной монополией, которая занимается продажей алкогольных напитков в стране. Аналогичные государственные монополии контролируют рынок алкоголя в Норвегии и Швеции. Руководитель проекта отметил, что отечественные виноделы уже начали готовиться к выставке "ProWein", которая состоится в 2022 году в Дюссельдорфе. Она, по словам Майорова, является основным способом выхода на европейский рынок для российских вин.

Собеседник агентства также добавил, что кубанские виноделы планируют продолжать работать с китайским рынком, так как он является крупнейшим в мире, и "они абсолютно открыты к покупке кубанского вина".

Краснодарский край в конце октября 2019 года провел переговоры об экспорте вина с монополистом алкогольного рынка Финляндии, представив ему кубанскую винодельческую продукцию. В марте 2020 года торговое представительство России в Финляндии организовало мероприятие, где винодельные компании Краснодарского края представили в Хельсинки свою продукцию.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, доля в общероссийских площадях винограда составляет 30%. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран. К 2024 году регион планирует нарастить поставки до 445 тыс. декалитров. В регионе более 20 сельхозпроизводителей имеют лицензию на производство и розничную продажу алкоголя.