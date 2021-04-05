Посещаемость фитнес-клубов в Москве выросла в марте на 30,2%

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Посещаемость московских фитнес-клубов в марте 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,2%, свидетельствуют результаты исследования агентства Hot Sport, материалы которого имеются в распоряжении ТАСС.

Агентство проанализировало посещаемость спортзалов и фитнес-клубов за март 2019, 2020 и 2021 годов, чтобы понять, как локдаун повлиял на индустрию. Компания исследовала число подключений к гостевым WiFi-сетям спортзалов, где установлен маркетинговый функционал хотспот (портал авторизации - прим. ТАСС). Затем полученные данные (о мужчинах и женщинах 17-60 лет) были загружены на DMP-платформу. С помощью этой системы удалось отследить посещаемость фитнес-клубов и проанализировать, как изменился портрет москвичей, которые ходят в зал.

"Проанализировав посещаемость залов в марте 2021 года, можно утверждать, что фитнес-индустрия начала восстанавливаться. По сравнению с мартом 2020 года прирост составил 30,2%. Однако посещаемость залов все равно стала меньше, чем в марте 2019. К WiFi-сетям подключились 68 318 пользователей, что примерно на 17% ниже показателей 2019 года", - говорится в материалах.

В марте 2019 было зафиксировано 82 327 уникальных подключений к гостевым WiFi-сетям московских спортзалов. В марте 2020 года было зафиксировано всего 52 478 уникальных подключений к гостевым WiFi-сетям, что на 36,3% ниже показателей 2019 года.

Портрет посетителей сохранил докарантинную тенденцию - чаще всего в марте 2021 года в фитнес-клубы ходили мужчины и женщины 25-35 лет (30,4%), студенты (27,5%) и 35-45-летние (24,8%). Так же, как и до локдауна, залы чаще посещали мужчины. Однако соотношение полов изменилось - женщины стали ходить на фитнес чаще. В среднем в марте 2021 процентное соотношение составило 59,8% мужчин против 40,2% женщин. Посещаемость более возрастной аудитории (55 плюс) по сравнению с докарантинным периодом почти не изменилась и составила в марте 2021 года 7,7%.

В исследовании также отмечается, что в залы чаще стали ходить студенты таких вузов, как МГУ, МГИМО, РАНХиГС и РЭУ им. Г. В. Плеханова. А среди гостей 25-35 и 35-45 лет увеличилось количество айтишников - на 3,6%. Также сюда чаще стали ходить менеджеры по продажам, дизайнеры и фрилансеры.