"Известия": более 60% программ на Android имеют уязвимости, способные привести к утечкам

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Более половины самых скачиваемых приложений для операционной системы Android имеют как минимум одну уязвимость. Все они потенциально могут послужить причиной утечки конфиденциальной информации, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные компании Synopsys.

Специалисты из компании Synopsys проанализировали 3 335 самых скачиваемых мобильных приложений для операционной системы в 18 категориях. Они пришли к выводу, что в 98% программ используются модули на основе открытого исходного кода, то есть написанного кем-то раньше, в каждом приложении в среднем содержится 20 подобных компонентов. Кроме того, исследование показало, что в 63% приложений содержится как минимум один компонент на основе открытого исходного кода с уязвимостью.

Все найденные уязвимости, подчеркивают исследователи, потенциально могут спровоцировать утечку конфиденциальных данных: адресов посещаемых сайтов, IP-адресов, адресов электронной почты, паролей.

Отмечается, что около 94% обнаруженных несовершенств известны специалистам по информационной безопасности, в то время как 5% брешей на сегодня не имеют исправлений. При этом почти 1% обнаруженных уязвимостей можно активировать удаленно. Почти половина (46%) несовершенств относятся к группе "высокого риска", они либо использовались злоумышленниками, либо имеют программы для использования уязвимостей.