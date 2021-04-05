Эксперты сообщили о росте рынка интернет-торговли в России на 44%

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российский рынок интернет-торговли в январе - феврале 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 44% и достиг 431,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Ассоциация отмечает устойчивый рост внутреннего рынка онлайн-торговли на фоне роста конкурентной активности и качества услуг российских компаний, а также локализации бизнеса зарубежных игроков, что повлекло активное развитие внутреннего рынка труда и рост налоговых поступлений. "Объем внутреннего рынка e-commerce за период январь - февраль 2021 года составил 431,3 млрд рублей, что на 44,2% больше аналогичного периода 2020 года", - сообщили в АКИТ.

Объем трансграничной торговли в России продолжает снижаться: в январе 2021 года на 39% (в сравнении с январем 2020 года), в феврале объемы снизились на 30% (в сравнении с февралем 2020 года). Падение в отдельных категориях составило от 30% до 80% (одежда и обувь, электроника и бытовая техника, товары для детей).

"В рамках текущих законодательных инициатив ряд трансграничных игроков начали активную локализацию бизнеса в России. Таким образом, зарубежные компании готовы инвестировать в создание полноценных интернет-магазинов, вкладываться в развитие инфраструктуры, создавать рабочие места. Вклад локализованного трансграничного бизнеса за первые два месяца 2021 года в объем внутреннего рынка России составил более 30 млрд рублей [имеется в виду покупка россиянами товаров на соответствующую сумму]", - сообщили в АКИТ.

Российский рынок интернет-торговли в 2020 году "сформировал 80 млрд рублей дополнительных поступлений в российский бюджет в виде налоговых отчислений (без учета НДС) и около 2 млрд рублей в виде таможенных платежей", отметили в ассоциации. По данным АКИТ, развитие внутренней электронной торговли в 2020-2021 годах спровоцировало также спрос на рабочую силу, за последний год было создано более 100 тыс. новых рабочих мест.

"Если в начале 2020 года снижение доли трансграничной интернет-торговли мы связывали с ограничениями, введенными из-за коронавируса, то сейчас можно говорить об устойчивых трендах, которые обусловлены прежде всего укреплением внутреннего рынка и усилением технологий и компетенций российских компаний. При этом планомерные поступательные шаги Евразийской экономической комиссии по созданию равных условий конкуренции для российских и иностранных продавцов и производителей и, в частности, снижение порога беспошлинного ввоза как элемента общей стратегии, также дают свои результаты. Уверен, что следующие шаги в этом направлении приведут к локализации внутри ЕАЭС бизнесов и других крупных международных интернет-площадок", - отметил президент АКИТ Артем Соколов, слова которого приводятся в сообщении.

В ЕАЭС, напомнили в АКИТ, прорабатывается вопрос о продолжении постепенного выравнивания условий внешней и взаимной электронной торговли путем изменения порогов беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов. В частности, предлагается сообщать информацию о таможенных платежах и налогах сразу на этапе покупки, и обеспечить возможность внесения средств одновременно с оплатой товара на сайте интернет-магазина без необходимости совершать дополнительные действия.

Об АКИТ

АКИТ создана в 2012 году и объединяет крупнейшие маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании, формирующие более 60% объема рынка интернет-торговли в России.

В АКИТ сегодня входят 60 компаний, среди которых Wildberries, "Ситилинк", lamoda, "Детский мир", "Утконос", "Перекресток", "Сбермаркет", Avito и другие.