"Ъ": строительство угольного терминала "Лавна" подорожало в 1,5 раза

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Стоимость строительства угольного терминала "Лавна" в Кольском заливе увеличилась с 24 до 36 млрд рублей, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на "дорожную карту" развития Мурманского транспортного узла, принятую правительством.

При этом загрузка терминала остается неочевидной: хотя власти планируют переваливать там 18 млн тонн в год с 2023 года, пока лишь два акционера проекта - "СДС-Уголь" и Центр развития портовой инфраструктуры (ЦРПИ) - готовы гарантировать грузопоток в объеме 10,5 млн тонн. ЦРПИ при этом готов дать гарантии на больший объем, если порт передадут ему в управление, а также может получить контроль в проекте через выкуп доли в размере 30% у другого акционера.

Как указывал ранее в письме в Ространсмодернизацию (подведомственная Минтрансу) гендиректор терминала Станислав Мультах, компании-грузоотправители подтверждают обеспеченность загрузки "Лавны" углем в 18 млн тонн с 2024 года. Однако из приложенных писем следует, что компании гарантировали только 10,5 млн тонн перевалки.

В начале апреля Минэнерго обратилось к угольщикам с просьбой предоставить данные о планируемых ежегодных объемах поставки угля в порт "Лавна" с 2024 года, пишет издание со ссылкой на копию письма ведомства.

Ранее сообщалось о том, что строительство угольного терминала "Лавна" может быть отложено на неопределенный срок, так как, в условиях кризиса и падения цен на уголь грузоотправители не подписали обязывающие документы по загрузке терминала на условиях take-or-pay.

В Минэнерго и Минтрансе газете тему не комментировали.