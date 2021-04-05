Минпромторг пока не планирует дополнительных мер по ценам на металлопродукцию

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Минпромторг России отмечает снижение цен на некоторые виды металлургической продукции и рассчитывает на продолжение тенденции, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров. По его словам, пока принятия дополнительных мер для регулирования рынка не планируется.

"Могу сказать, что идет тенденция не то что даже к стабилизации, а уже было снижение отфиксировано по определенным сортам металлургической продукции и по отношению марта к январю, и по отношению к февралю. Посмотрим, как будет ситуация складываться по апрелю, но мы рассчитываем на то, что это в ближайшее время будет все стабилизировано", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности принятия дополнительных мер регулирования, министр сказал: "Пока нет".

По его словам, для продления действия экспортной пошлины на лом следует дождаться окончания периода, на который она введена.

В конце 2020 года правительство установило с 30 января 2021 года на 180 дней ставку вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее €45 за тонну, что должно уменьшить недостаток сырья на внутреннем рынке и предотвратить спекулятивный рост цен. В начале марта Минпромторг отмечал снижение цен на металлургическое сырье в России, в частности цена строительного проката у металлотрейдеров с начала года снизилась на 20%, цена лома с начала февраля - на 10%.