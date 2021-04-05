Минпромторг опроверг дефицит машин в автосалонах

"Говорить о том, что есть какой-то дефицит - это неправильно, [он] бывает всегда по каким-то моделям и категориям автомобилей. Всегда бывает, условно говоря, повышенный спрос, и дилер, который отвечает за реализацию той или иной продукции, должен прогнозировать, что интересно сегодня потребителю, и формировать заранее таким образом заказ. Конечно, сам автопроизводитель тоже старается работать с рынком и анализировать, но это же все зависит и от дилеров, которые находятся на местах. Это (ситуация с дефицитом - прим. ТАСС) штатная абсолютно ситуация, ну а то, что потребление растет, - это очень хорошо, значит, экономика восстанавливается", - отметил он.

В конце марта в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" заявили, что дефицит новых машин, который начался в августе прошлого года, идет на спад. Изначально нехватка фиксировалась по всем брендам, включая отечественную Lada. Тогда дилеры поясняли, что одной из основных причин сложившейся ситуации стали сниженные объемы производства и поставок из-за пандемии.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в феврале 2021 года выросли на 0,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составили 120 тыс. штук.