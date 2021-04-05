Кабмин направит 1 млрд рублей на модернизацию промышленных предприятий в регионах

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении 1 млрд рублей на финансирование региональных программ развития промышленности. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства.

"Средства распределят между 25 регионами. В их числе - республики Алтай и Чувашия, Кузбасс, Новосибирская и Псковская области, в которых ранее с рабочими поездками побывал председатель правительства", - говорится в сообщении.

Субсидии пойдут, в частности, на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования, на компенсации по лизинговым платежам, оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре. Уточняется, что в рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие места. Кроме того, финансирование доступно только в тех случаях, если в производство готовы вкладывать частные инвесторы.

"Принятое решение снизит затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность в регионах и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности", - отметили в правительстве.