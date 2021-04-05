СМИ: вакцину "Спутник V" могут одобрить в Индии в ближайшие 10 дней

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апреля. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть одобрена для экстренного использования в Индии в ближайшие 10 дней. Об этом в понедельник сообщает газета The Hindu со ссылкой на источник в местных медицинских кругах.

"Препарат Спутник V" находился на рассмотрении. Он, вероятно, будет разрешен в течение следующих 7-10 дней", - цитирует газета слова источника.

24 марта сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает на одобрение вакцины от коронавируса "Спутник V" в Индии в течение ближайших двух недель.

Экспертный комитет Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами Индии (Central Drug Standards Control Organisation) на прошлой неделе рассмотрел заявку на использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и затребовал дополнительную информацию.

Ранее РФПИ договорился о производстве вакцины с индийскими фармкомпаниями Virchow Biotech (200 млн доз для 100 млн человек), Stelis Biorharma (200 млн доз для 100 млн человек) и Gland Pharma (252 млн доз для 126 млн человек).

В настоящее время Индия выпускает два вида вакцин: Covishield (местное название вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом), а также Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Кроме того, еще около 20 препаратов готовятся к использованию, "Спутник V" в их числе.