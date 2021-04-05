В малых населенных пунктах установят более 1 тыс. базовых интернет-станций в 2021 году

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Более 1 тыс. базовых станций будут установлены в текущем году для обеспечения интернетом малых населенных пунктов, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"В 2021 году запланирована установка более 1 тыс. базовых станций для организации доступа к интернету малых населенных пунктов. Это отразится на качестве жизни малых поселений. До конца этого года подключим также к интернету все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления. Минцифры поэтапно решает эти задачи", - отметил вице-премьер.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Маскут Шадаев уточнил, что высокоскоростной интернет придет в села и деревни с 100-250 жителями, а мобильная связь - в населенные пункты с населением 100-500 человек. "Кроме того, чтобы как можно быстрее подключить малые населенные пункты к интернету, нам придется отказаться от эксплуатации таксофонов там, где они сейчас не востребованы. Это позволит высвободить ресурсы для ускоренного строительства современных базовых станций по технологии 4G", - сказал Шадаев.

В населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 249 человек установят 383 базовых станции, в населенных пунктах с численностью 250-500 человек - 794. В населенных пунктах с численностью 250-500 человек дополнительно будут установлены 1525 точек доступа.

Чернышенко добавил, что создание инфраструктуры связи принципиально важно для реализации государственных задач, в том числе в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". "В этой связи приоритет для нас - устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удаленные ее уголки", - уточнил он.

Также в этом году из эксплуатации будут выведены все таксофоны в населенных пунктах с численностью населения более 1 тыс. человек и в населенных пунктах с численностью менее 1 тыс. человек, если трафик в 2020 году составлял менее одной минуты в месяц.