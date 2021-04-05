Роскомнадзор продлил меры по замедлению Twitter до 15 мая

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор принял решение продлить меры по замедлению Twitter до 15 мая. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"С учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере - полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Twitter повысил скорость удаления запрещенных в РФ материалов и после 10 марта удалил около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. не удалявшихся с 2017 года материалов. "После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью удалено около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из 650 новых ссылок на запрещенный контент удалено 580. Среднее время удаления составляет 81 час, при этом в соответствии с законодательством на удаление запрещенной информации соцсетям отводятся 24 часа с момента получения уведомления.

В Роскомнадзоре также проинформировали, что 1 апреля вице-президент Twitter по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд Максуинни сообщила службе об усилиях, предпринимаемых компанией по улучшению модерации запрещенного контента.

"На вопрос представителя Twitter об условиях снятия мер по замедлению трафика соцсети в России руководством Роскомнадзора было дано разъяснение о необходимости удаления в соцсети Twitter всего запрещенного контента, приведения скорости удаления в соответствие с российским законодательством, выполнения всех норм, регулирующих деятельность соцсетей в России", - отмечается в сообщении.

В надзорном ведомстве пояснили, что соблюдение российского законодательства позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку социальной сети в России.