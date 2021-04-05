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"Сбер" получит от белорусской "дочки" рекордные дивиденды в $35 млн

БПС-Сбербанк входит в топ-5 банков Белоруссии, он находится в составе "Сбера" с 2009 года

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российский Сбербанк получит в качестве дивидендов от дочернего банка в Белоруссии - БПС-Сбербанк - более $35 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе "Сбера".

"Сбербанк получит более $35 млн в качестве дивидендов от дочернего банка в Белоруссии. Решением годового общего собрания акционеров дочерний банк Сбербанка в Белоруссии - БПС-Сбербанк - выплатит рекордные дивиденды по итогам 2020 года. Общая сумма выплат превысит 94 млн белорусских рублей (BYN)", - отмечается в сообщении.

Выплата дивидендов пройдет в два этапа. Первый транш был в конце марта, второй платеж запланирован на четвертый квартал этого года.

БПС-Сбербанк вошел в состав группы "Сбера" в 2009 году. Банк входит в топ-5 по размеру активов в Белоруссии среди кредитных организаций.

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