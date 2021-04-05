Инвестиции в промышленный технопарк в Москве составят 500 млн рублей

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Промышленный технопарк площадью около 20 тыс. кв. м появится в районе Косино-Ухтомский в Москве. Инвестиции в проект составят 500 млн рублей, сообщается в понедельник на информационном портале мэра Москвы.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы предоставила инвестору участок размером один гектар без проведения торгов. Инвестиции в промышленный технопарк составят 500 млн рублей, будет создано 185 новых рабочих мест. С начала года это уже седьмое решение о предоставлении земли без торгов в рамках масштабных инвестиционных проектов с ожидаемым объемом инвестиций более 5 млрд рублей", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Благодаря принятым в этом году решениям в городе появятся четыре промышленных технопарка, предприятие по изготовлению музыкальных инструментов и два производственных комплекса для расширения мощностей Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов.

"Под эти проекты город без торгов предоставит почти 8,5 га земельных участков. В результате их реализации в столице будет создано свыше одной тысячи рабочих мест", - отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Сегодня в промышленном секторе столицы реализуется более 40 масштабных инвестиционных проектов. Ожидаемый объем инвестиций по ним составит около 80 млрд рублей. Благодаря им будет создано свыше 20 тыс. новых рабочих мест.