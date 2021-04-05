Россия на треть увеличила экспорт чая и кофе в 2020 году

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Экспорт чая и кофе из России в 2020 году вырос на 32% по сравнению с показателем за 2019 год и составил 73 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе России.

"В 2020 году Россия поставила на внешние рынки 73 тыс. тонн чая и кофе, что на 32% больше показателя 2019 года. В стоимостном выражении экспорт вырос на 30%, до $350 млн", - отмечается в сообщении.

Как отмечают эксперты, наибольшую динамику в течение прошлого года показали продажи кофе за рубеж. Так, экспорт молотого и зернового кофе вырос в физическом объеме на 50%, до 12 тыс. тонн, в денежном - на 33%, до $51 млн. Отгрузки растворимого кофе и продуктов на его основе увеличились на 47%, до 40 тыс. тонн в натуральном выражении и на 52%, до $194 млн в стоимостном.

Экспорт чая продемонстрировал рост на 3,4%, до 21 тыс. тонн на сумму $106 млн (плюс 2,1%). Увеличение преимущественно обеспечили поставки зеленого чая, которые выросли на 19%, до 3,1 тыс. тонн стоимостью $17 млн (+8,6%). Экспорт черного чая составил 17 тыс. тонн на $89 млн, что на 1% больше уровня 2019 года.

Как сообщили в "Агроэкспорте", в 2020 году чай и кофе из России экспортировались более чем в 60 стран. В качестве ведущих покупателей кофе сохранили свои позиции соседние государства - Белоруссия, Казахстан и Украина. В том числе поставки кофе в Белоруссию увеличились на 79%, до 19 тыс. тонн в физическом выражении и на 88%, до $83 млн в денежном. Продажи в Казахстан составили 7,2 тыс. тонн (+8,3%) стоимостью $32 млн (+8,7%), на Украину - 3,5 тыс. тонн (+23%) на $30 млн (+47%). Среди стран дальнего зарубежья значительные объемы кофе отправлялись в Израиль ($12 млн, +21%), США ($8,3 млн, в 94 раза больше), Турцию ($3,5 млн, в 6 раз больше).

Основными импортерами чая из России также являются государства постсоветского пространства. Так, Белоруссия закупила 5,1 тыс. тонн чая (+6,3%) на сумму $28 млн (+9,6%), Казахстан - 4,5 тыс. тонн (+2%) на $17 млн (-14%), Украина - 2,5 тыс. тонн (+7%) на $15 млн (+11%). В топ-10 покупателей чая также входят Израиль ($3 млн, +0,2%), Катар ($2,9 млн, -16%), Латвия ($2,8 млн, +2,9%) и Германия (2,5 млн долларов, +7,9%).