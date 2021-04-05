Чистая прибыль "Автоваза" выросла почти вдвое

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Автоваза" в 2020 году по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла почти в два раза, составив 741,7 млн руб. против 385,5 млн руб. годом ранее, следует из отчетности компании.

При этом выручка "Автоваза" упала на 12%, до 256,9 млрд руб. Валовая прибыль компании сократилась на 2,7%, до почти 20 млрд руб. Себестоимость продаж составила 235,9 млрд руб. (-13,2%).

Коммерческие расходы "Автоваза" сократились до 8,1 млрд руб. (-20,4%), управленческие - остались на уровне 2019 года, составив 6,1 млрд руб. Прибыль от продаж выросла на 63,9%, до 6,7 млрд руб.

Согласно ранее опубликованному финансовому отчету группы Renault (мажоритарный акционер "Автоваза"), чистый убыток "Автоваза" в 2020 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил €196 млн против €72 млн прибыли годом ранее. Выручка предприятия снизилась до €2,799 млрд против €3,376 млрд в 2019 году.

О компании

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2020 году упали на 5%, до 343,5 тыс. машин.

Владельцем автопроизводителя является совместное предприятие Ростеха (32%) и Renault (68%) - Alliance Rostec Auto B.V.