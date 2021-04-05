ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ с 5 апреля снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию на 1 п. п., минимальная ставка составит 5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"С 5 апреля ВТБ улучшает условия оформления кредитов наличными и рефинансирования, снижая ставки на 1 п. п. Кредит под 5,4% годовых можно оформить при условии подключения страховой программы, а под 5% - при условии оформления заявки онлайн на сайте или в мобильном приложении "ВТБ Онлайн" (второе предложение действует до 30 апреля 2021 года)", - отмечается в сообщении.

За январь - февраль 2021 года клиенты ВТБ оформили более 204 тысяч кредитов наличными на сумму более 186 млрд рублей, уточнили в банке. Портфель ВТБ в этом сегменте впервые превысил 1,5 трлн рублей, показав рост с начала года на 3,6%.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что, несмотря на недавнее повышение ключевой ставки ЦБ до 4,5% годовых, условия по своим кредитным продуктам меняться не будут.