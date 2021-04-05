Один из городов на Чукотке полностью переведут на теплоснабжение от плавучей АЭС

ТАСС, 5 апреля. Город Певек на Чукотке полностью перейдет на теплоснабжение от плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

"В результате замены изношенных сетей теплоснабжения и строительства новых Певек перейдет на закрытую систему теплоснабжения от плавучей атомной электростанции. Все намеченные работы будут завершены до конца октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) на Чукотке является первой в мире, она состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов", оснащенного двумя реакторами типа КЛТ-40С электрической мощностью 35 МВт каждый. Электрическая мощность ПАТЭС - 70 МВт, тепловая - 50 Гкал/ч.

Объект ввели в эксплуатацию в мае 2020 года. Предполагается, что после вывода Билибинской АЭС из эксплуатации ПАТЭС будет основным источником энергоснабжения Чукотки.

Певек является самым северным городом России с населением больше 5 тыс. человек, а также одним из крупнейших портов Северного морского пути. Через него проходит более четверти объема поставок морским путем на Чукотку, а также завоз всех генеральных грузов для компаний, работающих в Чаун-Билибинском промышленном узле. Навигация здесь продолжается с июля по октябрь. По данным порта, его грузооборот превышает 280 тыс. тонн в год.