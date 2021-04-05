Подмосковье увеличило товарооборот продукции АПК с Китаем в три раза

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Товарооборот продукции агропромышленного комплекса (АПК) Московской области с Китаем по итогу 2020 году вырос в три раза и составил более $128 млн. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Московская область наращивает товарооборот продукции АПК с Китаем. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса региона по итогам 2020 года составил $128,2 млн, увеличившись на $84,9 млн по сравнению с 2019 годом. То есть экспорт в Китай увеличился в три раза", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

Он отметил, что Китай является одним из ключевых торговых партнеров Московской области. Наиболее экспортируемой группой продукции АПК региона является мясная продукция, которую продали на $105 млн. Также в Китай экспортируют масложировую продукцию и кондитерские изделия.

Воскресенский также рассказал, что основная доля импорта китайской продукции АПК в Подмосковье приходится на плодоовощные консервы, рыбу и морепродукты, алкогольные и безалкогольные напитки.