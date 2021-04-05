Новый терминал порта Певек планируют запустить с 2026 года

ТАСС, 5 апреля. Руководство морского торгового порта Певек в Чукотском автономном округе намерено в 2026 году ввести в эксплуатацию новый терминал в акватории Чаунской губы и организовать его круглогодичную работу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

"В планах - строительство нового терминала порта Певек в акватории Чаунской губы и оснащение его портовым флотом для работы круглогодично. Использование нового терминала планируется с 2026 года, общий объем перевалки составит около 2 млн тонн грузов в год и более 40 млн тонн за период реализации проекта (до 2059 года)", - говорится в сообщении.

Как уточнил гендиректор порта Виктор Севастьянов, по госпрограмме "Развитие транспортной системы" продолжается реконструкция двух причалов общей длиной 366 м. Сейчас их техническая готовность составляет 61,2%, после завершения работ на причалах №1 и 2 можно будет швартовать и обрабатывать одновременно суда длиной до 140 м с осадкой десять метров и валовой вместимостью 10 тыс. тонн каждое. С 2022 года пропускная мощность каждого из реконструируемых причалов составит по 300 тыс. тонн, еще 200 тыс. тонн будет принимать причал №3.

Певек является одним из крупнейших портов Северного морского пути. Через него проходит более четверти объема поставок морским путем на Чукотку, а также завоз всех генеральных грузов для компаний, работающих в Чаун-Билибинском промышленном узле. Навигация здесь продолжается с июля по октябрь. По данным порта, грузооборот превышает 280 тыс. тонн в год.

Мероприятия по реконструкции порта в самом северном городе России входят в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Первоначально работы планировалось завершить к декабрю 2020 года, однако в итоге сроки сместились на лето 2021-го. Из-за срыва графика Юрий Трутнев поручил провести служебную проверку.