Москва начала прием заявок на продление премиальных аккаунтов на Alibaba и Europages

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, начал прием заявок на продление премиальных аккаунтов на Alibaba, Europages и операционное управление аккаунтами на Ebay. Об этом сообщает пресс-служба департамента в понедельник.

"За время работы программы столичные производители при помощи маркетплейсов заключили 112 договоров с зарубежными партнерами на общую сумму более $1,38 млрд, - сообщил руководитель департамента предпринимательства Алексей Фурсин, которого цитирует пресс-служба. - В этом году поддержка расширилась до 10 площадок, а те, кто получил аккаунты раньше, смогут бесплатно их продлить".

МЭЦ бесплатно выдает экспортерам Москвы "золотые" аккаунты на крупнейшем b2b маркетплейсе Alibaba.com с 2018 года, а премиальные аккаунты на одной из ведущих европейских площадок Europages.com - с 2019 года. Во обоих случаях привилегированный статус дает его обладателю максимум маркетинговых и функциональных возможностей на этих платформах.

В 2020 году у компаний также появилась возможность создать магазин на Ebay.com. Поддержка предполагает "Пакет продвижения" магазина, который включает рекламную кампанию, повышение рейтинга, проведение промоакций и улучшение товарных карточек.