Кудрин считает возможным снижение уровня бедности в России раньше 2030 года

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Снижения уровня бедности в РФ вдвое можно достичь раньше, чем к 2030 году, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета по контролю и регламенту в Госдуме.

"Я согласен, что снижения бедности в два раза можно добиться раньше, чем к 2030 году. Больше того - в ближайшие годы. И в том числе часть наших предложений этому посвящено. Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели", - отметил Кудрин.

Ранее сообщалось, что Счетная палата РФ проанализировала меры правительства по борьбе с бедностью и разработала подходы по снижению ее уровня. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что к 2030 году доля населения РФ, живущего за чертой бедности, должна снизиться с текущих 13,5% до 6,5%.