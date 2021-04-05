{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кудрин считает возможным снижение уровня бедности в России раньше 2030 года

Глава Счетной палаты указал на "вполне разумные" меры по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Снижения уровня бедности в РФ вдвое можно достичь раньше, чем к 2030 году, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета по контролю и регламенту в Госдуме.

"Я согласен, что снижения бедности в два раза можно добиться раньше, чем к 2030 году. Больше того - в ближайшие годы. И в том числе часть наших предложений этому посвящено. Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели", - отметил Кудрин.

Ранее сообщалось, что Счетная палата РФ проанализировала меры правительства по борьбе с бедностью и разработала подходы по снижению ее уровня. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что к 2030 году доля населения РФ, живущего за чертой бедности, должна снизиться с текущих 13,5% до 6,5%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКудрин, Алексей Леонидович
Оборот Wildberries в первом квартале вырос на 79%
В январе-марте число сделанных покупателями заказов удвоилось в сравнении с также успешным аналогичным периодом 2020 года
Читать полностью