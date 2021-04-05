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Минфин направит на покупку валюты 185,7 млрд рублей

Операции будут проводиться в период с 7 апреля по 7 мая

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Минфин с 7 апреля по 7 мая 2021 года направит на покупку валюты 185,7 млрд руб., по 8,4 млрд рублей ежедневно, говорится в сообщении министерства.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +185,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 апреля 2021 года по 7 мая 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 8,4 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в апреле 2021 года в размере +212,6 млрд руб. При этом суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2021 года составило -26,9 млрд руб.

С 5 марта по 6 апреля объем покупки валюты предполагался на уровне 148,1 млрд рублей, или по 6,7 млрд рублей в день.

Минфин покупает или продает валюту в соответствии с бюджетным правилом в зависимости от того, находится ли фактическая цена российской нефти Urals выше или ниже базовой цены, установленной в федеральном бюджете. В 2021 году базовая цена составляет $43,3 за баррель.

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