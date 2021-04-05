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Путин 5 апреля встретится с главой Минсельхоза

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент начинает рабочую неделю в Кремле

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым, заслушает доклад о развитии отрасли. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин начинает рабочую неделю в Кремле. "Сегодня наряду с другими непубличными встречами президент примет министра сельского хозяйства Патрушева, позанимается делами сельского хозяйства", - указал Песков.

По его словам, министр представит доклад по итогам 2020 года, а также расскажет о планах развития отрасли в 2021 году. Как отметил представитель Кремля, тема сельского хозяйства сейчас является чрезвычайно важной для главы государства. "Уже в основном по всем регионам России начались посевные работы", - пояснил он.

Песков добавил, что у Путина в понедельник также запланировано несколько международных телефонных разговоров.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПатрушев, Дмитрий Николаевич
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