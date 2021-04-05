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Банк Японии начал эксперимент по выпуску цифровой валюты

Реальный выпуск цифровой иены на данном этапе не планируется, пока регулятор тестирует основные функции будущей валюты

ТОКИО, 5 апреля. /ТАСС/. Банк Японии (центробанк) начал первый этап эксперимента по проверке возможностей выпуска собственной цифровой валюты. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Отмечается, что во время первой фазы, которая продлится примерно до марта следующего года, будет разработана тестовая среда новой системы. Также планируется провести эксперименты с основными функциями цифровой валюты, включая выпуск и погашение.

Ранее Банк Японии отмечал, что на данном этапе не планирует реальный выпуск собственной цифровой валюты, но намерен изучить такую возможность в связи с общемировыми тенденциями.

В частности, Китай начал проводить эксперименты с цифровым юанем еще в прошлом году. Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассчитывает запустить цифровой евро примерно в середине текущего десятилетия.

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Япония
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