Москва и Минск обсуждают переадресацию части грузов через российские порты

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Белоруссия может расширить количество и вид грузов, которые транспортируются через порты России. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр транспорта Виталий Савельев. В марте Белоруссия начала поставки нефтепродуктов для перевалки в российских портах.

"В настоящее время Минтранс России обсуждает с белорусскими коллегами возможность переадресации более широкого спектра экспортных грузов через российские порты. Мы получили от коллег предложения и условия, которые мы сейчас детально прорабатываем", - сказал Савельев.

Как ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на данный момент через российские порты отгружено уже более 220 тыс. т белорусских нефтепродуктов, а сами поставки идут с опережением графика.

Поставки осуществляются в рамках подписанного в феврале межправительственного соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов через российские морские порты. Оно предполагает перевалку более 9,8 млн т грузов в 2021-2023 годах - мазута, бензина, газойля и масел. Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay.