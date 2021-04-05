Мишустин: программа развития Арктики скоординирует усилия в реализации проектов в регионе

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Новая госпрограмма развития Арктической зоны позволит скоординировать усилия при реализации крупных и важных для экономики России проектов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями в понедельник.

"Принятая государственная программа позволит скоординировать усилия органов власти, бизнеса и общества при реализации масштабных проектов, важных для экономики страны", - подчеркнул он.

Мишустин напомнил, что эта программа рассчитана на ближайшие четыре года. "На ее реализацию в течение трех лет будет направлено около 15 млрд рублей, в том числе уже в текущем году - почти 3,5 млрд [рублей]", - добавил он.

"Цель этой программы - обеспечить устойчивое развитие региона, создать десятки тысяч новых рабочих мест и повысить доходы людей, оказать бизнесу поддержку в реализации перспективных проектов и привлечь в регионы Арктики инвесторов и квалифицированных специалистов, обеспечить приток частных капиталов в объемах, которые во много раз превосходят вложения государственных средств", - отметил председатель правительства. "При этом крайне важно улучшить качество жизни и сохранить традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, проживающих в Арктической зоне России", - указал он.