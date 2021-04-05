Кабмин уточнил механизм отбора подрядчиков для капремонта многоквартирных домов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство уточняет механизм привлечения подрядчиков для проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

Он заметил, что этот вопрос важен для жителей всех многоквартирных домов. "Правительство уточняет процедуры привлечения подрядчиков для проведения капитального ремонта таких домов", - сообщил премьер.

Мишустин пояснил, что "средства на эти цели люди отчисляют немалые, и они должны понимать, кто и как будет проводить ремонт за их деньги". Поэтому и порядок отбора подрядных организаций должен быть прозрачным, чтобы обеспечивать привлечение добросовестных компаний, имеющих необходимый опыт и квалифицированный персонал, подчеркнул он.

"К примеру, для подрядчика, который ремонтирует лифты, вводится требование о том, чтобы сотрудники, ответственные за монтаж и пусконаладочные работы, имели квалификации в соответствии с профессиональными стандартами", - указал председатель российского правительства.

Он добавил, что в то же время власти пошли навстречу бизнесу: сокращается срок проведения электронного аукциона для подачи заявок с двадцати до семи дней по ряду объектов. Как показывает опыт регионов, такого срока вполне достаточно для проведения процедур предварительного отбора подрядчиков, отметил Мишустин.

"Необходимо, чтобы все эти услуги или работы выполнялись качественно и в срок. Надо и дальше тщательно мониторить ситуацию в этой чувствительной для жителей многоквартирных домов сфере", - заключил он.