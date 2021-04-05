В ЦБ напомнили, что инвесторы могут выбирать счет для зачисления доходов от ценных бумаг

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Банк России рекомендовал брокерам и депозитариям давать клиентам возможность выбирать счет, на который они хотят получать доходы по ценным бумагам - на брокерский счет или напрямую на банковский. Согласно разъяснению на сайте регулятора, такое право есть у инвесторов согласно закону о рынке ценных бумаг.

Обычно клиенты лишаются возможности получения купонных и дивидендных выплат с брокерских счетов и ИИС (индивидуальных инвестиционных счетов) напрямую на банковский счет. Это обусловлено тем, что депозитарии часто в одностороннем порядке включают в договор пункт о том, что доходы по ценным бумагам будут зачисляться на специальный брокерский счет, сообщили в ЦБ.

"Таким образом, клиент не может получать купоны и дивиденды напрямую на банковский счет - для этого ему нужно либо вывести средства с брокерского счета, заплатив комиссию, либо закрыть ИИС", - пояснил регулятор.

Предоставление клиентам выбора позволит защитить их права и сделать ИИС более удобным для долгосрочного инвестирования. Также Банк России уточнил, что закон не запрещает брокерам и управляющим компаниям при закрытии ИИС возвращать клиенту деньги в иностранной валюте.

"У участников рынка не было единого понимания этого вопроса, и часть из них не допускала возврата в иностранной валюте, переводя ее при закрытии ИИС в рубли", - сообщили в ЦБ.