Путин раскритиковал излишнюю бюрократию в сфере кредитования фермеров

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Избыточная бюрократия затрудняет получение кредитов представителями фермерских хозяйств. На это в понедельник обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.

Министр доложил, в частности, что для фермерских кооперативов с 2021 года стала доступна господдержка на приобретение мобильных торговых объектов и транспорта для организации выездной торговли.

"Нужно, чтобы и кредиты были доступными для них. Там столько бюрократии, что не добраться", - подчеркнул Путин. Глава Минсельхоза, в свою очередь, сообщил, что теперь фермерам не нужно собирать документы для получения такого субсидированного кредита, "им стало проще", а в перспективе такую поддержку "можно будет вообще онлайн получать".

Глава Минсельхоза доложил также о мерах поддержки агропромышленного экспорта, отметив, что в целях стабилизации ситуации на рынке с 1 января 2021 года было приостановлено предоставление компенсации части затрат на транспортировку в целях экспорта таких продуктов, как сахар, картофель, гречиха, бутилированное подсолнечное масло и зерно.

"Нужно поддерживать экспорт с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул Путин. Он также поинтересовался, где в основном изготавливается мука из российского зерна. Патрушев в ответ указал на Турцию, отметив, что в России "производство муки чуть-чуть сократилось".

"Будем все-таки с большей добавленной стоимостью пытаться [поддерживать экспорт]", - заключил министр.