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Кудрин назвал объем нарушений в силовых структурах

Он составляет около 200-300 млрд руб. в год, указал глава Счетной палаты
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Объем нарушений в силовых структурах, выявленных Счетной палатой, составляет около 200-300 млрд рублей ежегодно. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин на заседании президиума фракции "Единая Россия" по обсуждению итогов работы Счетной палаты.

"Так получилось, что у нас нарушений по силовым структурам примерно одинаковое количество - 200-300 млрд руб. в год мы выявляем. Часть из них - это чисто бухгалтерский учет, часть - это закупки, часть - хищения уголовные", - сказал глава Счетной палаты.

При этом, по его словам, на сферу обороны и безопасности и приходится около четверти всех проверок.

"Примерно 25% всех наших проверок - это состояние национальной обороны и государственной безопасности. Получилось, что у нас выходы (сотрудников на объект - прим.ТАСС) обычно там, где секретность. Там нам дистанционно трудно работать. И получилось, что доля этих проверок в этом году оказалась больше, то есть почти треть, хотя обычно это 15-25%", - отметил Кудрин.

Теги
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