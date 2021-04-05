МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал Минсельхоз активнее помогать аграриям в развитии садоводства, в том числе в производстве семян и саженцев.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече в понедельник рассказал президенту, что ведомство разработало дорожную карту, в которой поставлена задача довести уровень самообеспеченности по ягодам и фруктам до 60%. "Низкий уровень сегодня. Сады надо закладывать, помогать надо", - отметил Путин.

Патрушев согласился с главой государства и сообщил, что планируется выдавать льготные кредиты, "поддерживать аграриев на производство саженцев и даже по садам посмотреть на предмет возможности". "Так же как по семенам, саженцы - это отдельная тема должна быть", - поддержал Путин.

"Да, мы будем активно этим заниматься, но это в рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства мы тоже будем делать по саженцам. По семенам у нас тоже пока, к сожалению, не достигнут уровень по той цифре, которую нам нужно достичь по доктрине продовольственной безопасности", - заявил глава Минсельхоза.

Патрушев отметил, что ориентир по уровню самообеспеченности установлен на уровне 75%, а текущий показатель составляет 65%. "Как раз закон о семеноводстве, я очень надеюсь, поможет развитию отечественного рынка качественных семян", - резюмировал он.