Эксперты отмечают двукратный рост числа доставок еды в городах с населением до 1 млн

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Города с населением меньше 1 млн человек демонстрируют в первом квартале 2021 года двукратный рост доставки заказов еды из ресторанов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в исследовании DeliveryClub.

"Согласно статистике, города с населением до 1 млн человек по итогам первого квартала показали двукратное увеличение количества заказов по сравнению с первым кварталом 2020 года. В Москве прирост количества заказов составил 50%, в городах-миллионниках - 44%. Примечательно, что опережающее развитие рынка доставки в регионах стало устойчивым: впервые эта группа городов обошла Москву и миллионники по динамике роста во втором квартале 2020 года (при сравнении со вторым кварталом 2019 года), с того момента она остается лидером ежеквартально", - говорится в сообщении.

В топ-10 городов, показавших наиболее существенную динамику прироста количества заказов, по итогам первого квартала 2021 года впервые вошли только города с населением до 1 млн человек. Лидерами по динамике стали Новокузнецк, Хабаровск и Владивосток, где количество заказов за год выросло более чем в три раза.

"Уже несколько лет на рынке доставки происходит так называемый culture shift (культурный сдвиг) - это изменение поведения потребителей, в результате которого доставка становится для них ежедневным инструментом экономии времени. В первую очередь в силу ритма жизни culture shift произошел, конечно, в Москве и Санкт-Петербурге. Миллионники мы включаем в города второй волны, где culture shift начался с некоторым отставанием от столиц, а вот в городах с меньшим населением эта трансформация потребительских привычек происходит прямо сейчас", - сказал директор по развитию Delivery Club Олег Хаустов.