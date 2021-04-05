Минсельхоз отметил слабый рост цены бензина для АПК

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз отметил незначительный рост цен на бензин для аграриев в России, однако ситуация находится под контролем. Об этом сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава министерства Дмитрий Патрушев.

"Был по сравнению с прошлым годом незначительный подъем цен. Тем не менее, там мы работаем с ФАС и с Минэнерго, контролируем ситуацию", - сказал он, отметив, что удорожание коснулось в основном бензина, а дизельное топливо "практически ровно прошло".

По словам Патрушева, в наличии у аграриев на сегодняшний день имеется 938 тыс. единиц техники. "У нас 2020 год знаковый - мы приобрели порядка 59 тыс. единиц, и нам в прошлом году удалось переломить многолетний негативный тренд, когда у нас сельхозтехника выбывала быстрее, чем обновлялся парк", - сообщил министр.

Прогноз по приобретению на 2021 год, по его словам, составляет порядка 62,8 тыс. единиц техники. Этому способствует большой набор мер поддержки, в том числе механизм льготного лизинга. "Мы в прошлом году докапитализировали "Росагролизинг", и это помогло поставить 9,7 тыс. единиц техники нашим аграриям", - напомнил Патрушев.