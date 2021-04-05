В Минсельхозе оценили состояние озимых посевов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Большая часть озимых культур в России находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Что касается планов на текущий сезон: продолжается у нас мониторинг состояния озимых, ими у нас засеяно 19,4 млн гектаров. В хорошем и удовлетворительном состоянии находится 80 процентов - это хуже, чем в прошлом году, у нас было крайне мало влаги осенью. Тем не менее, ситуация выправляется", - сказал он.

Министр выразил надежду на то, что при благоприятной погоде российские аграрии смогут достигнуть индикаторов, заложенных в госпрограмме развития АПК.

Он также напомнил, что, по данным Росстата, в чистом весе Россия собрала в 2020 году 133,5 млн зерна. "Этот урожай 2020 года на 12% больше, чем в среднем за пять лет. То есть в принципе у нас это второй в истории урожай, и достаточно неплохо аграрии сработали. Конечно, погода помогла, ну и в целом, я считаю, работа аграриев достаточно достойно была выстроена", - отметил Патрушев.

По словам главы Минсельхоза, сейчас посевная кампания ведется в Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральном округах. Планируется, что посевная площадь в России в 2021 году вырастет на 600 тыс. гектаров. Под яровые будет отведено порядка 51,5 млн гектаров.