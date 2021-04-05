Порт под Тверью по проекту "Волжское море" планируют сдать к ноябрю 2022 года

ТАСС, 5 апреля. Речной порт в Тверской области, рассчитанный на заход более 800 судов в год, планируют ввести в эксплуатацию в рамках проекта "Волжское море" к 1 ноября 2022 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Порт будет рассчитан на 816 судозаходов в год, а среднегодовой пассажиропоток составит 204 тыс. человек. Объект планируют ввести в эксплуатацию к 1 ноября 2022 года. Транспортно-пересадочный узел объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что строительство порта началось в Тверской области в 2020 году, оно разделено на три этапа. Первый этап включает в себя устройство причала длиной 791 м, создание акватории порта и проведение берегоукрепительных работ, уже вбито 76% свай, необходимых для строительства. На втором этапе порт обеспечат системами водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, связи, на третьем предусмотрено строительство подъездной автомобильной дороги, тротуаров и парковки транспорта. "Создание новой инфраструктуры позволит более качественно организовывать отдых на территории, обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Как сообщалось, инвестпроект "Волжское море" является одним из крупнейших в Тверской области, он реализуется на территории особой экономической зоны "Завидово" в рамках федеральной программы развития культуры и туризма. Общий объем бюджетного финансирования составит 1,8 млрд рублей, еще около 6 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников. Реализация проекта позволит к 2025 году увеличить туристический поток в Тверскую область более чем на 45%, обеспечить ежегодное поступление более 430 млн рублей налоговых поступлений в региональный бюджет.