МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать цены на продукты на Дальнем Востоке и принять меры, чтобы сократить разрыв со среднероссийским уровнем. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания с членами правительства.

"С учетом ранее данных поручений провести анализ уровня и динамики цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и принять меры, направленные на сокращение разрыва по отношению к средним по России уровням в ценах на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в Дальневосточном федеральном округе", - указано в перечне.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня 2021 года. Поручение дано правительству РФ совместно с органами государственной власти регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). На совещании в марте Путин обратил внимание на ситуацию с ценами на сельхозпродукты на Дальнем Востоке. Он поручил принять меры, чтобы рост цен на такие товары в округе не превышал среднероссийские темпы.

Развитие здравоохранения

Кроме того, Путин поручил правительству совместно с властями субъектов Дальнего Востока проработать вопрос о реализации дополнительных мер, направленных на развитие региональных систем здравоохранения. "Проработать вопрос о реализации дополнительных мер, направленных на развитие региональных систем здравоохранения в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.

На совещании 10 марта президент привел данные Общероссийского народного фронта о том, что "в отдельных регионах Дальневосточного федерального округа скорая медицинская помощь работает не круглосуточно". Он также отмечал, что такая работа скорой помощи связана, в том числе, с недостатком медицинских кадров.

Портовый сбор

Путин также поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности введения нового портового сбора за уголь, переваливаемый в морских портах ДФО. Правительство должно также представить доклад по вопросу использования полученных средств в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма на территории ДФО.

Срок исполнения поручений - 1 июля 2021 года.

Минвостокразвития РФ ранее предложило создать целевой фонд для развития экологического туризма на территории ДФО за счет дополнительного сбора на погрузку угля в портах. Глава министерства Алексей Чекунков уточнял, что плату в размере 25 рублей на тонну можно собирать с судовладельцев, большинство из которых ходит под иностранным флагом, и он составит всего около 1% от маржи угольного бизнеса. Данная мера, говорил он, обеспечит поддержку сфере экологического туризма в объеме более 2,5 млрд руб. ежегодно и принесет дополнительный доход занятым в туризме жителям региона.