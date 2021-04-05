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Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения в "отстающих" регионах

Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил добиться в регионах с низкими социально-экономическими показателями опережающего роста доходов населения и инвестиций в основной капитал. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

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"Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал", - указано в документе.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля 2021 года, далее - раз в полугодие. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов.

В 2019 году были определены десять регионов России с самыми низкими социально-экономическими показателями: Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. Для каждого из этих субъектов в правительстве был назначен куратор и утверждены индивидуальные программы развития, на их реализацию было решено направить в два этапа 100 млрд рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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