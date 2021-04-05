Ущерб сельхозпредприятий от особо опасных болезней птиц и скота превысил 3 млрд руб.

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Ущерб от особо опасных болезней животных в России в 2020 году превысил 3 млрд руб. Об этом сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Не могу не упомянуть об эпизоотической ситуации. Прошлый год был крайне напряженным в этом плане, и ущерб от особо опасных болезней животных превысил у нас в России 3 млрд рублей", - сказал он.

При этом он отметил, что во всем мире бушевала эпидемия вспышек птичьего гриппа, только во Франции ущерб от птичьего гриппа превысил €2,3 млрд. "Мы предприняли соответствующие меры по стабилизации ситуации у нас в стране, это позволило не допустить наиболее негативного сценария, в том числе мы поддержали аграриев, которые понесли убытки от АЧС и гриппа птиц, и предусмотрели возможность им пролонгировать льготные кредиты", - отметил министр.

Тем не менее, по его словам, ситуация с гриппом птиц ставит на повестку вопрос локализации птицеводческого производства на территории России. Министр также напомнил, что производство скота и птицы в 2020 году составило 15,6 млн тонн, а по производству молока Россия превысила отметку в 32 млн т. "Задачей животноводства на 2021 год будет наращивание производства мяса крупного рогатого скота и молока, и мы активно над этим работаем", - заключил Патрушев.