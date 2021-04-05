Малый и средний бизнес сэкономит 0,5 трлн руб. за счет снижения страховых взносов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Малый и средний бизнес в 2021 году сэкономит около 0,5 трлн рублей за счет снижения страховых взносов. Об этом в понедельник сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев со ссылкой на данные, представленные главой Счетной палаты России Алексеем Кудриным.

"У нас единая позиция, что самой серьезной поддержкой явилось снижение страховых взносов. Алексей Леонидович озвучил цифру, что 0,5 трлн рублей фактически сэкономит малый и средний бизнес в этом уже году на снижении соответствующих выплат, и высказал точку зрения, что вот такая поддержка через налоги является наиболее эффективной", - сказал Исаев по итогам заседания президиума фракции единороссов, на котором обсуждались результаты работы Счетной палаты.

Как отметил парламентарий, Кудрин также обратил внимание депутатов на нарушения в области госзакупок. "Самым главным нарушением, доминирующим на сегодняшний день, является проведение внеконкурсных закупок. Мы разделяем в данном случае тревогу Счетной палаты и готовы вместе посмотреть необходимые изменения в законодательство для того, чтобы обеспечить все-таки конкурентные условия для закупок, избежать фаворитизма, когда регионы переплачивают", - добавил Исаев.

Власти РФ оказывали поддержку малому и среднего бизнесу во время пандемии. Была предоставлена отсрочка арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, введен мораторий на банкротство таких компаний, работала программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. Действовала кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях со льготной ставкой 2% годовых. В марте 2021 года ее сменила программа кредитования ФОТ 3.0, предполагающая выдачу кредитов под 3% не до конца восстановившимся отраслям.

Дополнительные программы поддержки вводились также региональными властями. Кроме того, с 1 апреля 2020 года для всех субъектов малого и среднего предпринимательства снизили размер страховых взносов с 30% до 15%.