Путин поручил проработать распространение льгот резидентов ТОР на жилищную застройку

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о необходимости распространить на инвесторов, реализующих проекты комплексной жилой застройки, налоговые льготы и преференции, установленных для резидентов территорий опережающего развития. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, доклад на этот счет Путин поручил представить до 1 мая. Такое поручение российский лидер дал по итогам совещания с членами правительства.

"Рассмотреть вопрос о целесообразности представления налоговых льгот и иных преференций, установленных для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, инвесторам, реализующим проекты комплексного развития территории жилой застройки", - говорится в перечне поручений.

Также глава государства указал на необходимость принять меры по снижению дифференциации уровня тарифов на электрическую энергию в регионах с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского, по которым утверждены индивидуальные программы социально-экономического развития. Доклад об исполнении этого поручения он ожидает до 1 июля.