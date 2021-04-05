{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил проработать распространение льгот резидентов ТОР на жилищную застройку

Доклад президенту необходимо представить до 1 мая, сообщили в Кремле по итогам совещания с членами правительства

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о необходимости распространить на инвесторов, реализующих проекты комплексной жилой застройки, налоговые льготы и преференции, установленных для резидентов территорий опережающего развития. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, доклад на этот счет Путин поручил представить до 1 мая. Такое поручение российский лидер дал по итогам совещания с членами правительства.

"Рассмотреть вопрос о целесообразности представления налоговых льгот и иных преференций, установленных для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, инвесторам, реализующим проекты комплексного развития территории жилой застройки", - говорится в перечне поручений.

Также глава государства указал на необходимость принять меры по снижению дифференциации уровня тарифов на электрическую энергию в регионах с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского, по которым утверждены индивидуальные программы социально-экономического развития. Доклад об исполнении этого поручения он ожидает до 1 июля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Кудрин считает возможным снижение уровня бедности в России раньше 2030 года
Глава Счетной палаты отметил, что есть "вполне разумные" меры по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели
Кудрин считает возможным снижение уровня бедности в России раньше 2030 года
Читать полностью