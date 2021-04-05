В Минсельхозе оценили, сколько вин отечественного производства представлено в магазинах РФ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Больше половины вин в магазинах России имеют отечественное производство. Об этом сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Можно констатировать, что сейчас в крупнейших сетевых магазинах до 60% представленной продукции составляют российские вина. Я не говорю о магазинах премиум-класса, но в обычных магазинах - до 60%, даже больше иногда, присутствуют наши, российские вина", - сказал он.

Министр напомнил, что в 2020 году в России был принят закон о виноградарстве и виноделии, согласно которому отечественным вином можно считать только вино из винограда, выращенного на территории РФ без применения импортного виноматериала. "Это достаточно позитивно отразилось на этой отрасли. Практически полностью прекращен импорт виноматериалов к нам в страну. Он значительно снизился, в десятки раз, и это, конечно, позволяет развиваться виноделию у нас в стране. То есть у нас теперь вино производится из винограда, выращенного на нашей территории, а то, что производится из виноматериалов, - это винный напиток, и это, конечно, помогает на полке присутствовать нашим винам", - считает министр.