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Пандемия COVID-19
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РФПИ и Panacea Biotec договорились о производстве в Индии 100 млн доз "Спутника V" в год

В фонде отметили, что производство вакцины на предприятиях компании поможет обеспечить поставки международным партнерам Российского фонда прямых инвестиций

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих производителей вакцин и препаратов в Индии Panacea Biotec договорились о партнерстве в производстве 100 млн доз вакцины против коронавируса "Спутник V" ежегодно. Об этом говорится в сообщении российского инвестфонда.

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"Производство "Спутник V" на предприятиях компании поможет обеспечить поставки вакцины международным партнерам РФПИ", - пояснили в фонде.

"Партнерства по вакцине являются ключом для преодоления пандемии. Соглашение с Panacea Biotec является важным этапом для производства вакцины в Индии и обеспечения поставок нашим международным партнерам", - прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

На сегодняшний день вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в медицинском журнале The Lancet.

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