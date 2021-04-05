Росприроднадзор увеличит число проверок регоператоров по обращению с мусором

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Росприроднадзор планирует увеличить количество проверок деятельности региональных операторов в России в летний период. Кроме того, планируется в мае начать серию проверок доступа к водным объектам в стране, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

"Есть внеплановые проверки, есть те, которые осуществлять особенно важно, те, по которым дается поручение правительства. Это стивидоры, <...> через месяц мы будем готовы сказать о результатах, это золотодобытчики, к которым мы вернемся, которые успешно от нас прятались. <...> Это, наверное, больше проверок по регоператорам и "мусорной" реформе. Мы тоже сейчас выйдем в теплый период", - сообщила она на онлайн-конференции в ТАСС.

Кроме того, по словам Радионовой, ведомство намерено в начале мая начать проверку доступа к водным объектам. Это является одной из самых острых проблем летом.

"Один из самых больших вопросов в летний период - это ограничение доступа к водному объекту. Я хочу напомнить всем, что у нас ограничение доступа к водным объектам - это недопустимо и наказывается административным штрафом. Мы это проверяем. <...> Совершенно четко это будет одной из наших задач, мы выйдем в рейды уже в начале мая", - отметила она.